Kaletepe, Kültür Merkezine Kavuştu

Yenimahalle Belediyesince, vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, her mahallede yapılması planlanan kültür merkezlerinden yedincisi Kaletepe Mahallesi'nde açıldı.

Yenimahalle Belediyesince, vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, her mahallede yapılması planlanan kültür merkezlerinden yedincisi Kaletepe Mahallesi'nde açıldı. Açılış töreninde konuşan Yaşar, "Biz bu cumhuriyeti zor kurduk, yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Ankara'da, her yönden marka olan Yenimahalle Belediyesi kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla da kentin her noktasını kültür merkezleriyle donatıyor. Bu kapsamda, daha önce açılan 6 kültür merkezinin üzerine bir yenisi eklendi. Şentepe Bölgesi ve Kaletepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kültür merkezi coşkulu katılımla açıldı. Törende, Kaletepe Mahallesi sakinlerine seslenen Yaşar, "Şentepe Bölgesi denilince eskiden akıllara gecekondu gelirdi, kaldırımsız yollar, yıkık dökük binalar gelirdi, şimdi Şentepe Bölgesi denilince akıllara kültür sanat geliyor, yenilik geliyor, güzellik geliyor. Şentepe artık gerçekten şenlendi" diye konuştu.



Yenimahalle'ye gece gündüz hizmet ettiklerini aktaran Yaşar, "Yenimahalle'nin her bölgesine yatırım yaptık. Demetevler'e yaptık, Batıkent'e yaptık, Şentepe'ye yaptık. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan hizmet ettik. 2009 yılında, Şentepe bölgesinde belediye tesisi olarak bir tane eser yoktu. Yenimahalle, 2009'un Yenimahalle'si değil. İlçemizin her noktasında eğitimde sağlıkta, kültürde sanatta, alt yapıda ve üstyapıda, sporda sosyal hayatta belediyemizin yaptığı hizmet ve yatırımları var. İddia ile söylüyorum bu yatırım ve hizmetler birçok il belediyesinde yok" diye konuştu.



Hizmet edenlerin ceplerinden para harcamadığını anlatan Yaşar, "Yenimahalle olarak 10 yılda çok yol aldık. Peki bu nasıl oldu? Bundan önce bu yapılanlar neden yapılmadı. Sizin paranızı size harcadık. Yetim hakkı gözettik. Harcadığımız her kuruşta, 'Vatandaşa ne fayda sağlıyor' diye düşündük. Personelimle birlikte gece gündüz demeden hafta sonu demeden, Yenimahalle için çalıştık. Başarıda beraberinde geldi. Şimdi bugün bu tesisi açmış olmanın gururunu yaşıyorum. Bu tesiste daha donanımlı gençler, çocuklar yetişecek" şeklinde konuştu.



31 Mart'ın sadece bir yerel seçim olacağının altını çizen Yaşar, "Kentleri kimler iyi yönetecekse onları seçeceğiz. Bunun için toplumu bu kadar bölmeye, insanları ayrıştırmaya gerek yok. Bize oy verenler vatansever, bize oy vermeyenler vatan haini yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Biz bu cumhuriyeti zor kurduk, yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beni dinleyeceksiniz, başka adayları da dinleyeceksiniz, kimin size daha iyi hizmet vereceğini düşünüyorsanız, 1 metrekarelik alana girip vicdanınızla baş başa kalıp oyunuzu kullanacaksınız. Kazanan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak" ifadelerini kullandı.



Verdiği sözleri tuttuğunu söyleyen Yaşar, "2009 yılında gittiğim her yerde söz verdim. 10 yıl sonra bu sözleri tutabilmiş olmanın mutluluğuyla karşınıza çıkıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde bana yine güvenirseniz daha çok yapacaklarımız var. Size Fethi Yaşar sözü veriyorum, siyasetçi sözü değil. Beni eşinize, dostunuza sorun. Mutlaka çevrenizde tanıyan vardır. Benim ne kadar sözüne sadık birisi olduğumu bilirler. Eğer yine bana güvenirseniz Yenimahalle'yi daha farklı bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.



Kaletepe Mahallesi Muhtarı Harun Gümüşsoy ise törende yaptığı konuşmada, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine çok teşekkür ederim. Yapılan projeler sayesinde mahallemiz ve bölgemiz her geçen gün güzelleşiyor. Bu güzel eser için tüm Yenimahalle Belediyesi ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Yaklaşık bin 700 metrekare alan üzerine yapılan Kaletepe Kültür Merkezi'nde, taziye evi ve mutfağı, mescit, konferans salonu, atölyeler, kadınlar için YENİMEK kurs merkezi, spor salonu, yemek salonu ve kafeterya yer alıyor. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Ada'nın Anketine Göre, Ankara'yı Mehmet Özhaseki Kazanıyor

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz