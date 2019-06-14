Son Dakika Haberleri: Kaleydoskop gibi rengârenk bir hayat
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Kaleydoskop gibi rengârenk bir hayat

7 saat önce

Mimar, sanat tarihçisi, romancı Gül İrepoğlu, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu. İrepoğlu'yla Mesut Cemil Bey ve Dürdane Hanım arasındaki aşkı anlattığı "Kavuşmak"tan yola çıkan keyifl i bir röportaj gerçekleştirdik.

Kaleydoskop gibi rengârenk bir hayat, System.String[]
Mimar, sanat tarihçisi, romancı Gül İrepoğlu, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu. İrepoğlu'yla Mesut Cemil Bey ve Dürdane Hanım arasındaki aşkı anlattığı "Kavuşmak"tan yola çıkan keyifl i bir röportaj gerçekleştirdik... Nermin Sayın'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03 
Mesut Cemil, Ekonomi
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