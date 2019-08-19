Son Dakika Haberleri: Kaleye çıkarken ayağını burkan genci AFAD kurtardı
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Kaleye çıkarken ayağını burkan genci AFAD kurtardı

16 dakika önce

Afyonkarahisar'da arkadaşlarıyla kaleye çıktığı sırada dengesini kaybederek ayağını burkan vatandaş, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaleye çıkarken ayağını burkan genci AFAD kurtardı, System.String[]
Afyonkarahisar'da arkadaşlarıyla kaleye çıktığı sırada dengesini kaybederek ayağını burkan vatandaş, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akmescit Mahallesi'nde 226 metre yüksekliğindeki Afyonkarahisar Kalesi'ne arkadaşlarıyla çıkan genç kız, dengesini kaybederek düşünce sağ ayağını burktu.
Kalenin zirvesine 30 metre kala olduğu yere oturan genç kız, ayağının üzerine basamadığını ve aşağı inemeyeceğini belirtti.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı bulunduğu yerden indirmek için AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ve itfaiye ekipleri, genci, 196 metre yükseklikten sedyeyle taşıyarak merdivenlerden indirdi.
İtfaiye, Afyon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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