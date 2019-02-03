Kalfalar da Ustalar da Belge İçin Sınavda Ter Döküyor

İZMİR'deki Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nde 142 dalda uygulama sınavına giren binlerce kişi, ustalık ve kalfalık belgesi almak için ter döktü.

İZMİR'deki Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nde 142 dalda uygulama sınavına giren binlerce kişi, ustalık ve kalfalık belgesi almak için ter döktü. Yıllardır bildiği işi yapan alaylı ustalar da tıpkı eğitim sürecini yeni tamamlamış adaylar gibi meslek sınavına girdi. Bir gömleği gözü kapalı dikebildiğini söyleyen 30 yıllık terzi Süleyman Batmaz (49) da sınav heyecanı yaşadı.



İzmir'de 142 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi veren Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, yeni sınav döneminde de binlerce kişiye sınav heyecanı yaşattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nin Müdürü Harun Yılmaz, meslek öğrenmek isteyen ya da elindeki meslek eğitim belgesini değiştirmek isteyen herkesi beklediklerini söyleyerek, "İşyeri açmak isteyen, fakat ustalık belgesi bulunmayan vatandaşlarımız gibi becerisi olan, ancak zaman bulamadığı için belge sahibi olmayan vatandaşlarımız da merkezimizden yararlanabilir. Çalışanlarına belge almak isteyen bir işveren de bize başvurabilir. Meslek edinmek isteyen tüm vatandaşları, işverenleri, esnafı ve ticaret erbabını okulumuza bekliyoruz" dedi.



Kuaförlük, motosiklet tamirciliği, cilt bakımı, güzellik uzmanlığı, et ürünleri ya da CNC programcılığı gibi pek çok alanda belge verdiklerini belirten Yılmaz, "Yeter ki vatandaş eğitim almak istesin, destek oluyoruz. Konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilse eğitim süresi 4 yılı buluyor. En az ilkokul mezunları olmak üzere bize herkes başvurabilir. 3 yıl eğitimin sonunda kalfalık belgesi, 4 yılın ardından ise ustalık belgesi veriyoruz. Hiç okula gitmemiş ama elindeki beceriye güvenenler de sadece sınava girerek kalfalık ve ustalık belgesi alabilir" diye konuştu.



USTA TERZİ HEYECANLANDI



30 yıldır terzilik yaptığını söyleyen Süleyman Batmaz, memleketi Afyon'da 1 yıl terzilik yaptığını ancak işlerin yetersiz olması üzerine İzmir'deki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladığını belirtti. İki yıl önce bir işyeri açtığını ve belgesini almak için merkeze başvurduğunu anlatan Batmaz, "Karşıyaka'da kendime küçük bir dükkan açtım. Tadilat, tamirat işi yapıyorum. Yeni elbise diktiren çok fazla yok. Kalfalık ve ustalık belgesine ihtiyacım olduğu için bu merkeze başvurdum" diye konuştu. Bildiği işi yapsa da sınav heyecanının farklı bir duygu olduğunu anlatan Batmaz, "Aslında bildiğim işi yapıyorum, ama yine de sınav heyecanım var. Ben 20 yıldır gömleği gözü kapalı diken bir terziyim. Ama bugün çok heyecanlıyım. İnşallah hata yapmam" dedi.



SERVİSLER OTO BOYACI BULAMIYOR



20 yıldır oto boya teknisyeni olarak çalışan Bayram Çakır (33) da kalfalık belgesinin ardından ustalık belgesi almak için sınava girdi. Oto boyama işinin son 10 yılda en çok aranan mesleklerden biri haline geldiğini vurgulayan Çakır, "Birçok servis, boyacı bulamıyor. Bu yüzden güzel bir sanatım var. Çıraklıktan yetişmek lazım. Aylık ortalama gelirimiz 3 bin ila 5 bin lira arasında değişiyor. Gençlerin bu işe ilgisi var. Ama kimyasalla ilgisi olduğu için bazıları çekimser kalıyor. Maskemiz var, iş güvenliğine dikkat edildiğinde herhangi bir risk yok. Bu iş çok cazip ve keyif veriyor" dedi.



- İzmir

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