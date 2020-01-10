Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi hayata geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi hayata geçirildi - Son Dakika

Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi hayata geçirildi

6 saat önce

Düzce Belediye Meclisi Ocak Ayı oturumları yapılan 2. oturumla sona erdi.

Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi hayata geçirildi, System.String[]

Düzce Belediye Meclisi Ocak Ayı oturumları yapılan 2. oturumla sona erdi. Mevcut isminin depremi anımsatması nedeniyle, geçtiğimiz aylarda Düzce Belediye Meclisinde gündeme getirilen Kalıcı Konutlar isminin değiştirilmesi konusu karara bağlandı. Meclis kararı ile Kalıcı konutlar ismi kaldırılarak Bahçeşehir ismi getirildi. Meclis görüşmelerinde ayrıca evsel atık ücretlerine yapılması planlanan zam mayıs ayına kadar ertelendi. Sözleşmeli personelin maaşlarına da zam yapılması karar bağlandı. Ayrıca Yeşilay Düzce Şubesi'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde talep ettiği alanda park alanı olduğu gerekçesiyle meclis üyeleri tarafından rededildi.


Düzce Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı 2. oturumu bu akşam gerçekleşti. Toplantıda, Düzce Depremi'nden sonra toplu konut bölgesi yapılarak ismi Kalıcı Konutlar olan bölgenin ismi bugün itibariyle değiştirildi. Kalıcı Konutlar'ın yeni ismi Düzce Belediye'si tarafından yapılan anket sonucuna göre Bahçeşehir olarak değiştirildi.


Sözleşmeli personele yüzde 5 zam


Ayrıca Belediye Meclis Toplantısında görüşülen sözleşmeli personele zam konusu ise karara bağlandı. Karara göre 2020 yılında sözleşmeli personele uygulanacak olan zam yüzde 5.2 olarak belirlendi.


MHP grubu önerdi Evsel atık zammı ertelendi. Son olarak MHP grubu tarafından verilen Evsel Atık ücretlerinde uygulanan ücretin Mayıs ayına kadar zamsız devam edeceği yani aynı tarife üzerinden devam etmesi kararı alındı. Konu 2020 yılı Mayıs ayında tekrar gündeme getirilerek değerlendirmede bulunulacak.


Yeşilay'ın talebine red


Yeşilay Düzce Şubesinin merkezde bulunan Kiremit Ocağı Mahallesi'nde bulunan park alanına hizmet binası yapmak smacıyla yaptığı talep Meclis üyeleri tarafından reddedildi. Merkezde ki yeşil alanların yok edilmemesi nedeniyle reddedilen talep Meclis üyeleri tarafından alkışlandı. Toplamda 27 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - DÜZCE

Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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