Son Dakika Haberleri: Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı
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Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı

1 saat önce

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesi yağmur suyu hatlarında tamir ve bakım çalışması başlattı.

Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı, System.String[]
Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesi yağmur suyu hatlarında tamir ve bakım çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kalıcı Konutlar Bölgesinde yenileme ve bakım çalışmasına başladı. Bölge genelinde bulunan özellikle ana kanalizasyon hat kapaklarını yenileyen ekipler, yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı. Alt yapı hatlarında meydana gelecek sorunlara karşı tedbir amaçlı yürütülen çalışmalar bölge genelinde yenileme ve bakım işlemini kısa süre içinde tamamlayacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Güncel
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