Son Dakika Haberleri: Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa'da güzellik uzmanlarıyla buluşacak
Son Dakika Güncel Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa'da güzellik uzmanlarıyla buluşacak

Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa'da güzellik uzmanlarıyla buluşacak

6 saat önce

Kalıcı makyaj konusunda Türkiye'nin en önemli uzmanları arasında gösterilen Emrah Elibol, Bursalı güzellik uzmanları ile bir araya gelecek.

Kalıcı makyaj duayeni Elibol, Bursa'da güzellik uzmanlarıyla buluşacak, System.String[]

Kalıcı makyaj konusunda Türkiye'nin en önemli uzmanları arasında gösterilen Emrah Elibol, Bursalı güzellik uzmanları ile bir araya gelecek.


Özellikle sosyal medyada ciddi bir takipçi sayısına ulaşan ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan kalıcı makyaj uzmanı Emrah Elibol, Bursa'da meslektaşları ile bir araya gelecek. Essplus Akademi'nin organize edeceği etkinlikte Bursalı güzellik uzmanlarına 'kalıcı makyaj' konusunda bilgilendirme ve eğitim sunumları yapacak olan Elibol, uygulamaları canlı mankenler eşliğinde anlatacak. Elibol, toplam 4 gün sürecek eğitimlerde yaklaşık 10 farklı uygulamayı teknikleriyle birlikte katılımcılara aktaracak.


Program hakkında bilgi veren Essplus Akademi Kurucu Ortaklarından Gülin Çifçi, 25-26-27-28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimde kendisini geliştirmek isteyen tüm güzellik uzmanlarını akademide ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını aktardı. Çifçi, program hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 0552 280 66 05 numaralı telefonu arayabileceklerini söyledi. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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