'Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir'

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kişilerin, kalıcı makyajı güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için yaptırdığını, bu işlemi yaptırırken bilinçli olmak gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yaptıracak kişinin, kendi derisinin özelliklerini bilmesi gerekiyor. Alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı. Bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için ilk ve önemli bir adım" dedi. Prof. Dr. Karakaş, kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli standartta olmasına, profesyonel ellerde yapılmasına ve merdiven altı yerler olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ENFEKSİYON RİSKİ

Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşabilineceğini belirten Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli" diye konuştu.

'GEÇ FARK EDİLMESİNE NEDEN OLABİLİR'

Kalıcı makyaj yaptıranların, deri kanseri taramasını yılda bir kez de olsa doktoruna yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası, normal derinin görünümünden farklı bir görünüme neden olacağı için özellikle kişilerde görülecek bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir" dedi.

'ÇIKARTMA İŞLEMİNDE İZ KALABİLİR'

Kalıcı makyaj uygulamalarının çıkartılmasının da problem olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyajın çıkartılması, soyucu lazerlerle yapılıyor. Kişinin beğenmediği noktada, çıkartma işlemlerinde kalıcı makyajın yapıldığı yerlerde, iz kalır. Ten rengini beğenmeyecek derecede sonuçlar ortaya çıkabilir. İzlerin düzeltilmesi için de dermaplazyon, altın iğneli radyofrekans tedavileri gibi farklı tedaviler uygulamak gerekebilir" diye konuştu.