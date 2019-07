Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike

– Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, glütenin buğdayın içinde yer alan bir protein olduğunu ve glütenli ürünlerin bağışıklık sisteminin duvarına yapışarak tahrip ettiğini söyleyerek "Kalıcı makyaj ürünlerinde glüten var. Ruju sürüyorsunuz 8 saat kalıyor onun kalmasını sağlayan glütendir" dedi. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, glütenin insan sağlığına zararlarını anlattı. Endüstrinin her alanında glütenin kullanıldığına dikkat çeken Aktaş, "Glüten buğdayın içinde bulunan bir proteindir. Buğdayın protein yapısını oluşturur. Glüten kelimesi İngilizce 'Glü' kökünden gelir. Glüten de 'yapışan, yapıştıran' bir maddedir. Bu özelliğinden faydalandırarak endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. İnsan sağlığı açısında zararlı olmasının sebebi de yapışkan olmasıdır. Glüten yapışkan olmasaydı insan sağlığına zarar vermeyecekti" diye konuştu. HANGİ ÜRÜNLERDE GLÜTEN VAR? Glüten olan ürünleri sıralayan Aktaş, "Pirincin kendisinde glüten yok ama buğdayla aynı depoda saklandığı için pirince glüten bulaşıyor. Patatesin kendisinde glüten yok fakat hazır patatesler, patates unundan yapılır. Patates unu yapışmayan bir üründür. Yapışsın diye içine glüten konulur, evdeki patateste glüten yoktur. Kağıt bardaklarda glüten var. Kağıt bardak erimesin diye içinde glüten koyuyorlar. Endüstri glüteni envai çeşit yerde kullanıyor. Biz bir glüten bombardımanı altında kalıyoruz. Bu yüzden de glüten duyarlılığı ve glütene bağlı hastalıklar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. KALICI MAKYAJ ÜRÜNLERİNDEN KAÇININ Kalıcı makyaj ürünlerinde glüten olduğunu vurgulayan Ümit Aktaş, "Ruju sürüyorsunuz, 8 saat kalıyor. Çünkü glüten boyayı yapıştırıyor. Kalıcı makyaj ürünlerinden kaçınacağız, ayrıca aldığımız her ürünün etiketini okuyacağız, içerisinde glüten var mı yok mu diye. Glütensiz olanlarını tercih edeceğiz. Glüten insan vücuduna girdiği zaman mide bağırsak duvarında da yapışır. Yapıştığı için de büyük zarar verir" dedi. GLÜTEN BAĞIRSAK DUVARINA YAPIŞIP TAHRİP EDİYOR Glütenin bağırsak duvarına yapıştığı zaman bağışıklık sisteminin tepki verdiğini aktaran Aktaş, "Glüteni uzaklaştıramaz, bunun üzerine sürekli o bölgeye saldırmaya devam eder. Saldırı sonucu bağırsak duvarı zarar görür yapı bozulur. Bağırsak duvarı deyip geçmeyin, bizim gıda analiz laboratuvarımızdır. Yediğimiz her gıdayı analiz eder, etiketinde yazan yazmayan her şeyi tespit eder, zararlıları uzaklaştırır, faydalıları parçalayarak sindirimini gerçekleştirir. Bu gıda laboratuvarının işçileri de probiyotiklerdir. Sürekli saldırıya uğrayınca bu yapı bozulur sindirim bozulur" değerlendirmesinde bulundu. SİNDİRİM SİSTEMİ GLÜTENLİ ÜRÜNÜ 3 AY PARÇALAYAMIYOR Sağlıklı yaşamak için işlenmiş gıdadan uzak durmak gerektiğini söyleyen Aktaş, "İçinde glüten olan bir ürün tükettiğinizde 3 ay boyunca sindirim sistemi onu parçalayamıyor, vücuttan atamıyor. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız glütenden, karbonhidrattan, işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Tüm hastalıklar bağırsakla ilişkilidir ve tüm tedaviler bağırsakla ilişkili olmak zorundadır" diye konuştu. BUĞDAY, ARPA VE ÇAVDAR GLÜTEN TAŞIR Glütenli ürünleri sıralayan Ümit Aktaş, "Buğday arpa ve çavdar glüten taşır. Yulaf glüten taşımaz ama yulafın yapısı glütene aşırı derecede benzer dolayısıyla vücudumuz yulafa da glüten muamelesi yapar. Yani her türlü hamur işi, makarna, şehriye, erişte, bulgur, yarma, ekmek ve poğaça glüten taşır" ifadelerini kullandı. "EKŞİ MAYA GLÜTENİ YOK ETMEZ" Aktaş, "İlkel buğdayda da glüten var ve ekşi maya glüteni yok etmez. Ekşi mayalı siyez buğdayı ekmeğinde de glüten vardır. Glütensiz ekmekler pirinç ve mısır nişastasından yapılır. Ama bunların da glisemik indeksi çay şekerinin iki katırdır. Dolayısıyla glütensiz ekmekler de yememelisiniz, çünkü bunları yediğiniz zaman şeker hastalığına davetiye çıkarırsınız" dedi.

- İstanbul