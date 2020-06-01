Kalifornia'da kaybolan Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un Kargı İlçesi esnafından mobilyacı Ahmet ve Sacide Felik'in Amerika'da üniversitede eğitim gören oğlu 27 yaşındaki Umut Felik, 4 arkadaşı ile beraber bot ile nehire açıldı. Bu sırada yüzmek için San Joaquin Nehri'ne atlayan Umut Felik, bir daha çıkamadı. Olay; 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sabah saat 10: 30 sularında, Şerif Ofisi, Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde meydana geldi. Contra Costa Şerif Ofisi Deniz Devriye Birimi, Solano County, Sacramento County, San Joaquin County ve ABD Sahil Güvenlik tarafından Umut Felik'i kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz olayı bizzat takip ederek sürekli güvenlik güçleriyle irtibatta olduklarını belirtmişti.