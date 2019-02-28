Kaliforniya'da Sel Felaketi: Su Seviyesi Son 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
1 saat önce
Kaliforniya'da sel felaketi: Su seviyesi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaliforniya'da sel felaketi: Su seviyesi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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