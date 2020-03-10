Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası - Son Dakika
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Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

6 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Oakland Limanı'nda demirleyen gemide yolcuların testten geçirileceğini ifade edildi.

Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Oakland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:49 Kaynak: AA
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