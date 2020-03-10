Son Dakika › Güncel › Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası - Son Dakika
Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası
6 saat önce
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:49 Kaynak: AA
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Oakland Limanı'nda demirleyen gemide yolcuların testten geçirileceğini ifade edildi.
Son Dakika Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi ABD Başkanı Trump koronavirüse mi yakalandı? Beyaz Saray'dan açıklama geldi ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti