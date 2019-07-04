Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

6 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30'da kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güney, Güncel
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