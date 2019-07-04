Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
6 dakika önce
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney
Kaliforniya'da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30'da kaydedildi.
(İHA)
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