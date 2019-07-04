Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

5 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30'da kaydedildi. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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