Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30'da kaydedildi. - CALİFORNİA
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