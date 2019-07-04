Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
ABD'nin Kaliforniya
eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri
Jeoloji Araştırmaları Kurumu Kaliforniya eyaletinin güney kısmında, Ridgecrest kenti yakınlarında yerel saatle 10.30'da 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı. Los Angeles
kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. - CALİFORNİA
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