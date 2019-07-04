Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Kaliforniya eyaletinin güney kısmında, Ridgecrest kenti yakınlarında yerel saatle 10.30'da 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı. Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel
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