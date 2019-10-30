Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da beklenen aşırı rüzgar öncesi orman yangınlarıyla mücadele
Son Dakika Dünya Kaliforniya'da beklenen aşırı rüzgar öncesi orman yangınlarıyla mücadele

Kaliforniya'da beklenen aşırı rüzgar öncesi orman yangınlarıyla mücadele

55 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor. İtfaiye erleri beklenen aşırı rüzgar gelmeden önce yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaliforniya'da beklenen aşırı rüzgar öncesi orman yangınlarıyla mücadele

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, İtfaiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 
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