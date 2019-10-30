Kaliforniya'da beklenen aşırı rüzgar öncesi orman yangınlarıyla mücadele
55 dakika önce
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor. İtfaiye erleri beklenen aşırı rüzgar gelmeden önce yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09
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