Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da çalı yangını: helikopterler müdahale etti
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Kaliforniya'da çalı yangını: helikopterler müdahale etti

49 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı.

Kaliforniya'da çalı yangını: helikopterler müdahale etti, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı. Şehrin üstü dumanla kaplanırken, çok sayıda itfaiye personeli ve 3 helikopter yangına müdahale etti.

Kaliforniya'nın Los Angeles kentinin kuzeyindeki Glendale bölgesinde, otoyol kenarındaki geniş çalılıkta yangın çıktı. Rüzgarla birlikte hızla yayılan alevler, otoyol ve çevresindeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Yangına, 215 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Helikopterlerin müdahale anları
-Yangından görüntüler
-Yükselen dumanlar


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:13 Kaynak: DHA
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