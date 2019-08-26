Kaliforniya'da çalı yangını: helikopterler müdahale etti
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:13 Kaynak: DHA
ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı. Şehrin üstü dumanla kaplanırken, çok sayıda itfaiye personeli ve 3 helikopter yangına müdahale etti.
Kaliforniya'nın Los Angeles kentinin kuzeyindeki Glendale bölgesinde, otoyol kenarındaki geniş çalılıkta yangın çıktı. Rüzgarla birlikte hızla yayılan alevler, otoyol ve çevresindeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Yangına, 215 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Helikopterlerin müdahale anları
-Yangından görüntüler
-Yükselen dumanlar
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