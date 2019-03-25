Kaliforniya'da Camide Yangın
56 dakika önce
ABD'de bir camide yangın çıktı.
ABD
'de bir camide yangın çıktı. Yangının çıktığı caminin otoparkında ise Yeni Zelanda
'da gerçekleştirilen terör saldırısından bahseden bir not bulundu.
ABD'nin Kaliforniya
eyaletinin San Diego
şehri yakınlarında bulunan bir camide gece saatlerinde yangın çıktı. Caminin otoparkında ise Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısına atıf yapan not bulundu. Yangın sırasında camide 7 kişinin bulunduğu dile getiren Amerikan polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayda kimsenin yaralanmadığını aktaran yetkililer, binada hasar meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Notun içeriği ise paylaşılmadı. - CALİFORNİA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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