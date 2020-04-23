Kaliforniya'da Covid-19 salgınında normale dönüş için ilk adım - Son Dakika
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Kaliforniya'da Covid-19 salgınında normale dönüş için ilk adım

6 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Nevsom, korona virüs tedbirlerinde yumuşamaya giderek ilk kararını açıkladı.

Kaliforniya'da Covid-19 salgınında normale dönüş için ilk adım, System.String[]

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Nevsom, korona virüs tedbirlerinde yumuşamaya giderek ilk kararını açıkladı. Newsom, Covid-19 salgını nedeniyle alınan "acil durum içermeyen ameliyatların ertelenmesi" ile ilgili kararı kaldırdığını duyurdu.


ABD'de yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 850 bine yaklaşırken California Valisi Gavin Newsom, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında tedbirlerin hafifletileceğini duyurdu. İlk yumuşama kararını açıklayan Vali Newsom, Covid-19 salgını nedeniyle alınan acil durum içermeyen ameliyatların ertelenmesi ile ilgili kararı kaldırdığını duyurdu. Binlerce sağlık çalışanının işe dönmesi anlamına gelen karar, dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip eyalette ekonominin normalleşmesine yönelik ilk adım olarak görülüyor.


Vali Newsom, 3 hafta önce hastaneleri salgına bağlı olası hastalık başvurularının artması konusunda uyarmıştı.


Karar, hemen uygulanmaya başlayacak


Newsom'ın aldığı kararın hemen uygulanmaya başlayacağı duyurulurken kararın Kaliforniya'da hangi şehirlerde ve ne zaman devreye gireceği ise bölgesel yönetimlere bırakıldı. Kararın bir an önce uygulanmaya başlamasının özellikle kalp ve kanser hastaları için önem taşıdığı belirtildi.


Tam normalleşme için zaman yok


"Işıkları açabiliriz ve normale dönebiliriz diyebileceğim kesin bir gün olmasını dilerdim" diyen Newsom, böyle bir durumun bulunmadığını ve herkes bunu hak ediyor olsa da kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti.


"Planlar hızlandırılmalı"


Kaliforniya'da halkın çoğunluğu "Evde kal" kuralına uyarken son günlerde başlayan ve kuralı protesto eden gösteriler, halkın yaşadığı sıkıntıları ortaya çıkardı. Buna karşın Vali Newsom, "Normale dönmek ve kuralları kaldırmak için tek kriterimiz halk sağlığı" dedi. Senatör Brian Dahle ise Newsom'ın planlarının hızlandırılması gerektiğini söyleyerek, " Los Angeles'ın zaman çizgisi bizim çizgimiz değil. Büyük şehirler dışında hastalığın az görüldüğü yerlerde kuralların etkisi hastalık sayısına göre yüksek" şeklinde konuştu.


Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor


Kaliforniya'da bir yandan ekonomiyi yeniden açma çabaları devam ederken diğer yandan da vaka sayıları artmaya devam ediyor. ABD genelinde korona virüs vaka sayısı 849 bin 92'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 681'e ulaştı. "Evde kal" kuralının ilk uygulanmaya başlandığı Kaliforniya'da ise vaka sayısı 37 bin 710'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 440'a çıktı. Yetkililer, kuralların erken kaldırılması halinde vaka sayısının hızla artabileceğinden endişe ediyor.


Öte yandan ABD'de ekonomiyi yeniden normale döndürme kapsamında Beyaz Saray'dan valilere yapılan "Kendi kararınızı kendiniz verin" açıklaması ve federal hükümetin korona virüsle ilgili tavsiyelerini Nisan ayı sonunda yumuşatacağını ifade etmesinden sonra, eyalet valilerinden tek tek korona virüs tedbirlerinde yumuşama sinyali geliyor. Geçtiğimiz 21 Nisan'da Georgia eyalet Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren eyalet genelinde hayati önemi bulunmayan iş yerlerinin kapatılması kuralının gevşetileceğini duyurarak jimnastik salonları, berberler, güzellik salonları ve masaj merkezlerinin açılacağını bildirmişti. Ayrıca, 27 Nisan'dan itibaren ise tiyatro, sinema salonu ve restoran gibi iş yerlerinin de yeniden açılacağını ifade etmişti.


Georgia eyaletinin "Evde kal" kuralını gevşetmesinin ardından Güney Carolina, Batı Virginia ve Colorado eyaletlerinde de iş yerlerinin yeniden açılması için çalışma başlatıldığı bildirilmişti.


ABD'nin Michigan eyaletinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ise ülke geneline yayılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ekonominin daha fazla darbe almaması amacıyla Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde, Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar, Demokratların yönettiği eyaletlere de sıçramıştı. - LOS ANGELES

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:09 Kaynak: İHA

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