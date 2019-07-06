Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da deprem sonrası yangın
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Kaliforniya'da deprem sonrası yangın

14 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğünde deprem, Ridgecrest kentinde bulunan bir karavan otoparkında yangın çıkmasına sebep oldu.

Kaliforniya'da deprem sonrası yangın, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğünde deprem, Ridgecrest kentinde bulunan bir karavan otoparkında yangın çıkmasına sebep oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz saatlerde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam ederken eyaletteki Ridgecrest şehrinde deprem nedeniyle yangın çıktı. Karavan otoparkında çıkan yanında ağır maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı belirlendi. Yangının meydana gelmesiyle çevredeki esnaf, otoparkta yaşayan insanların yardımına koşarak uyuyanları uyandırıp, bölgeyi tahliye etti. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3. Sayfa
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