Kaliforniya'da elektronik sigaraya karşı 20 milyon dolarlık kampanya

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kendisine bağlı makamlara, elektronik sigaraya karşı 20 milyon dolarlık bütçeleri kapsamında bir kampanya başlatılması talimatını verdi.

Vali Newsom, dün yaptığı yazılı açıklamayla, talimatın detayları hakkında bilgi verdi. Talimat kapsamında; yasal olamayan ve sahte elektronik sigara ürünlerin soruşturulması, gençlerin tütün ve uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaraların tehlikesine karşı bilgilendirme kampanyası, marketlerde kullanılması gereken elektronik sigaranın sağlığa zararlı olduğunu gösteren uyarı işaretlerinin araştırılması ve tütün ürünlerinde yaş sınırı için kullanılması gereken işaretler mevzuatı yer alıyor.

20 milyon dolarlık bütçeye sahip olduğunu belirten Vali Newsom, "Aromalı elektronik sigara kullanımı roket gibi yükseliyor" dedi. Kaliforniya eyaleti, Michigan ve New York'tan sonra elektronik sigaraya karşı önlemler alan 3'üncü eyalet oldu.

'AKCİĞER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR'

Valinin verdiği talimatta yer alan bilgilere göre, Kaliforniya'da yüzde 80'den fazla lise öğrencisi elektronik sigara kullanıyor ve 2016 ile 2018 yılları arasında bu sayı, yüzde 27 yükseldi. Ayrıca, 2018 yılında, yine lise öğrencilerinin yüzde 10,9'unun elektronik sigara kullandığı, yüzde 14,7'sinin ise elektronik sigarayı esrar otu ile beraber kullandığı açıklandı. Öte yandan, 15 bin 500 farklı elektronik sigara aroması olduğu ve bunların, akciğer hücrelerine toksik şekilde etki ederek, hücreleri öldüren sitotoksik maddeler içerdiği ve bağımlılık yaptığı da belirtildi.