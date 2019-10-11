Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Kaliforniya'da korkutan yangın

Kaliforniya'da korkutan yangın

1 saat önce

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Riverside County'de çöp konteynırında başlayan yangın hızla yayılarak korkuya neden oldu.

Kaliforniya'da korkutan yangın, System.String[]

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Riverside County'de çöp konteynırında başlayan yangın hızla yayılarak korkuya neden oldu.


Kaliforniya itfaiyesi, bir kamyonun döktüğü çöpün yakılmasının ardından oluşan kıvılcımla başlayan yangının ormana yayıldığını belirtti. Bölgede evlerin tahrip olduğu belirtilirken yüz binlerce eve elektrik verilemediği aktarıldı. Yetkililer, bölgede yüzlerce kişiye tahliye emri vererek sığınaklara saklanmaları emrini verdi. Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan San Fernando Vadisi'nde dün başlayarak yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. - CALİFORNİA

Kaliforniya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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