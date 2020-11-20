Kaliforniya'da Kovid-19'a karşı gece sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatabilmek için yaklaşık 1 ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka ve ölüm artışlarına karşı bu tedbiri almak zorunda olduklarını belirtti.

Vali Newsom, bu kapsamda cumartesi akşamından başlamak üzere 22.00 ila 05.00 saatleri arasında insanlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

Newsom, 21 Aralık sabahı sona ereceğini belirttiği uygulamanın gerekli görülmesi halinde uzatılabileceğini ya da ilave tedbirler alınabileceğini duyurdu.

Demokrat Vali, söz konusu uygulamanın eyalet nüfusunun yüzde 94'ünün yaşadığı toplam 41 bölgede geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya genelinde güncel Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers internet sitesine göre ABD'deki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 12 milyonu, ölü sayısı ise 258 bini aşmış durumda.

Kaliforniya ise Teksas'la birlikte vaka sayısı 1 milyonu aşan ilk iki eyaletten biri olarak kayıtlara geçti.