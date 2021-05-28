Kaliforniya'da Kovid-19 aşılanmasını teşvik için toplam 116,5 milyon dolarlık para ödülü dağıtılacak - Son Dakika

LOS ABD'nin Kaliforniya eyaletinde halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını teşvik etmek amacıyla toplam 116,5 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı bildirildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 milyondan fazla kişinin aşı olduğu Kaliforniya'da, aşılamaların hızlandırılması için 4 Haziran'dan itibaren aşı olanlara para ödülü vereceklerini duyurdu.

Newsom, bu kapsamda 10 kişiye 1,5 milyon dolar, 30 kişiye 50 bin dolar, 2 milyon kişiye ise 50'şer dolarlık hediye çeki olmak üzere toplam 116,5 milyon dolar ödül dağıtacaklarını kaydetti.

Kovid-19 tedbirlerinin en aza indirileceği haziran ortasına kadar halkın yüzde 70'ine aşı yapılmasını hedefleyen Newsom, aşılamalara hız kazandırabilmek için ABD'deki diğer eyaletlerden daha fazla kaynağın tahsis edildiğini belirtti.

Yetkililer, halka dağıtılacak ödüllerin kaynağının, eyaletin afetle mücadele bütçesinden tahsis edileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de Ohio ve New York'ta da aşı çalışmalarına hız vermek için çeşitli ödüllendirmeler yapılıyor.