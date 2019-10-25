Son Dakika Haberleri: - Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle On Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Son Dakika Güncel - Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

- Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

31 dakika önce

- Kaliforniya'da orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildiCALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve hızla yerleşim yerlerine yayılan orman yangını nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

- Kaliforniya'da orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve hızla yerleşim yerlerine yayılan orman yangını nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve hızla yayılan orman yangını on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Kuru hava ve etkili rüzgarla birlikte yaşam alanlarını tehdit eden yangın giderek büyüyor. Tedbirlerin arttırıldığı bölgede zorunlu elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Ülkenin en büyük kuruluşu Pacific Gas and Electric Company (PG&E), bu hafta sonu San Francisco Körfez Bölgesi'nin tamamında elektrik kesintilerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. Bu ay içerisinde gerçekleştirilen üçüncü büyük kesintinin yaşanacağı belirtildi.

Kaliforniya'nın güneyinde ise iki yangının devam ettiği, kontrollü söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer şu ana kadar yaralı ya da ölünün olmadığını belirtti.

Kuzey Kaliforniya'da 2 yıl önce meydana gelen yangında ise 44 kişi hayatını kaybetmişti.

- Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle On Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
ABD, terörist elebaşı Kobani'ye vize verirse; Türkiye, ABD'ye nota verecek Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Kaliforniya'da Orman Yangını Nedeniyle On Binlerce Kişi Tahliye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]