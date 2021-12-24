Üye Girişi
Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü - Son Dakika

Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü

24.12.2021 11:35
Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü

ABD'nin Kaliforniya kentinde bir giyim mağazasında bulunan kadının saldırıya uğradığı ihbarının ardından olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamaya çalıştığı sırada yanlışlıkla 14 yaşında bir kız çocuğuna ateş ederek, ölümüne neden oldu.

ABD'nin Kaliforniya kentinde bir giyim mağazasında bulunan kadının saldırıya uğradığı ihbarının ardından olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamaya çalıştığı sırada yanlışlıkla 14 yaşında bir kız çocuğuna ateş ederek, ölümüne neden oldu.

Kaliforniya'da bir giyim mağazasında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, mağaza içinde bulunan bir kadın tanımadığı bir adam tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine polisin gelmesiyle saldırıya uğrayan kadın yaralı olarak kurtarılırken, polis saldırgana ateş etmek istediği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki kızı vurdu. Soyunma odasının duvarı delinerek kıza isabet eden kurşun sonucu küçük kız hayatını kaybetti.

Los Angeles Polisi Yüzbaşı Stacy Spell olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, polislerin kadının saldırıya uğradığı için orada olduğunu ve saldırganın kadını öldürmesini engellemek için ateş açtıklarını söyledi. Spell, saldırganın da polis memurları tarafından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Los Angeles Polis Yardımcısı Dominic Choi ise 14 yaşındaki kızın soyunma kabinin içinde olduğunu ve polisin ateş ettiği sırada kurşunun soyunma kabinini delerek kıza isabet ettiğini söyledi.

Benzer bir olay 21 Temmuz 2018'de de yaşanmıştı. Pazar yerinde çıkan bir çatışmada Los Angeles polisi tarafından, yine saldırgan yerine bir kadın vurulmuş ve vurulan kadın hayatını kaybetmişti. - LOS ANGELES

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Kaliforniya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü - Son Dakika


Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok         
11:22
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kaliforniya'da polis, saldırganı yakalayacağı sırada yanlışlıkla soyunma kabinindeki çocuğu öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement