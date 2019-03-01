Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da Sel Felaketi: Su Seviyesi Son 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Kaliforniya'da Sel Felaketi: Su Seviyesi Son 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

1 saat önce

Kaliforniya'da sel felaketi: Su seviyesi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

">
Kaliforniya'da sel felaketi: Su seviyesi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 4 bin 500'ü aşkın kişi evlerini terk etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:04 

Kaliforniya, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı Rubin Kazan'dan, Parasını İsteyen Gökdeniz Karadeniz'e Ağır Sözler: Çirkin ve Onursuzca

Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Vergi Borcu Olan Ailenin Köpeği Haciz Edilip İnternette Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:31:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da Sel Felaketi: Su Seviyesi Son 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]