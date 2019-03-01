Kaliforniya'da Sel Sonucu Bazı Kasabalarla Bağlantı Kesildi
2 saat önce
– Kaliforniya'da Rus Nehri'nden taşan sel suları sonucu Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi, yaklaşık 2 bin evi su bastı.
– Kaliforniya'da Rus Nehri'nden taşan sel suları sonucu Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi, yaklaşık 2 bin evi su bastı.
Rus Nehri'nin son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla taşan sel suları sonucu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma bölgesinde bulunan Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi.
Sonoma bölge polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suların yavaş yavaş geri çekildiğini belirterek, "Guerneville ile bağlantı kesildi. Kasabaya girip çıkılamıyor ancak, birkaç güne bu mümkün olabilir" dedi.
Yetkililerin tahliye çağrılarını göz ardı eden kasaba sakinleri ise kayaklar ve kanolarla ulaşımını sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:01 Kaynak: DHA
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