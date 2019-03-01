Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da Sel Sonucu Bazı Kasabalarla Bağlantı Kesildi

Kaliforniya'da Sel Sonucu Bazı Kasabalarla Bağlantı Kesildi

2 saat önce

– Kaliforniya'da Rus Nehri'nden taşan sel suları sonucu Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi, yaklaşık 2 bin evi su bastı.

Kaliforniya'da Sel Sonucu Bazı Kasabalarla Bağlantı Kesildi, System.String[]
– Kaliforniya'da Rus Nehri'nden taşan sel suları sonucu Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi, yaklaşık 2 bin evi su bastı.

Rus Nehri'nin son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla taşan sel suları sonucu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma bölgesinde bulunan Monte Rio ve Guerneville kasabaları ile bağlantı kesildi.

Sonoma bölge polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suların yavaş yavaş geri çekildiğini belirterek, "Guerneville ile bağlantı kesildi. Kasabaya girip çıkılamıyor ancak, birkaç güne bu mümkün olabilir" dedi.

Yetkililerin tahliye çağrılarını göz ardı eden kasaba sakinleri ise kayaklar ve kanolarla ulaşımını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

Kaliforniya, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Vergi Borcu Olan Ailenin Köpeği Haciz Edilip İnternette Satıldı

Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 13:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da Sel Sonucu Bazı Kasabalarla Bağlantı Kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]