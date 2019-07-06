Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da Yaşanan 7.1'lik Depremin Şiddetini Gösteren Canlı Yayın Görüntüleri
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Kaliforniya'da Yaşanan 7.1'lik Depremin Şiddetini Gösteren Canlı Yayın Görüntüleri

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde üst üste büyük depremler olmaya başladı. 2 gün önce gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 7,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kaliforniya'da Yaşanan 7.1'lik Depremin Şiddetini Gösteren Canlı Yayın Görüntüleri, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan fay hatları son günlerde oldukça hareketli. Yaşanan depremlerin sonuncusu Kaliforniya eyaletinin Ridgecrest bölgesinde gerçekleşti. 7,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 17 km altında kendini gösterdi ve yaklaşık 40 saniye boyunca devam etti.

Çeşitli spor müsabakalarından ve canlı haber kanallarından yansıyan görüntüler ise depremin ciddiyetini bizlere gösterdi. Bir beyzbol turnuvasının ortasında meydana gelen depremi, maçtaki takımlardan biri olan Los Angeles Dodgers resmi Twitter hesabından paylaştı.

Depremden 434 kilometre uzaklıkta, Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek olan Orlando Magic ve San Antonio Spurs'ın NBA Summer League maçı da depremden sonra artçı depremlerin yaşanması ihtimali sebebiyle iptal edildi.

KCAL- TV adlı televizyon kanalında da canlı bir şekilde haberler sunulurken depreme tanıklık edildi. Sunucuların korkulu bakışları gözlerden kaçmadı.



Depremin ardından Los Angeles İtfaiyesi, havadan ve karadan genel bir gözlem gerçekleştirdi ve deprem sonrasında, yerel saatle akşam 8.19 itibariyle herhangi bir büyük altyapı hasarına rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca depremde henüz can kaybı veya ciddi bir yaralanma vakası da yaşanmadı. 4 Temmuz'da da 6,4 büyüklüğünde bir depremi atlatan Kaliforniya eyaletinin fay hatları en son 20 yıl önce bu kadar hareketliydi.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:06 
Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Kaliforniya, Teknoloji
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