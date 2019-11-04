Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek
7 saat önce
Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple Inc Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu
Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple, Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu.
Bunun 1 milyar doları, uygun fiyatlı konut projelerini başlatmak veya canlandırmak için hükümet yetkilileriyle ortaklaşa yönetilen bir fona aktarılacak. Diğer 1 milyar dolar da öğretmen, hemşire, polis ve itfaiye gibi meslek gruplarında çalışan ve ilk kez ev sahibi olacak kişilere mali yardım sağlamak için kullanılacak. Kalan 500 milyon dolar ise Apple şirketinin bulunduğu bölgeye uygun fiyatlarda konut yapımı için harcanacak
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:27
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