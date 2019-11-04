Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek
Son Dakika Dünya Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek

Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek

7 saat önce

Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple Inc Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu

Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek, System.String[]

Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple, Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu.


Bunun 1 milyar doları, uygun fiyatlı konut projelerini başlatmak veya canlandırmak için hükümet yetkilileriyle ortaklaşa yönetilen bir fona aktarılacak. Diğer 1 milyar dolar da öğretmen, hemşire, polis ve itfaiye gibi meslek gruplarında çalışan ve ilk kez ev sahibi olacak kişilere mali yardım sağlamak için kullanılacak. Kalan 500 milyon dolar ise Apple şirketinin bulunduğu bölgeye uygun fiyatlarda konut yapımı için harcanacak

Euronews.com'da Görüntüle

Kaliforniya, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar
Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]