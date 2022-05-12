Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor - Son Dakika
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Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor

12.05.2022 18:10
Kaliforniya'daki Fuarda Temiz Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor

LONG BEACH, 12 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach kentinde düzenlenen 2022 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nın ziyaretçileri görülüyor, 10 Mayıs 2022.

LONG BEACH, 12 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach kentinde düzenlenen 2022 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nın ziyaretçileri görülüyor, 10 Mayıs 2022. Sürücüsüz araçlar, elektrik bataryası, yakıt pili ve yenilenebilir doğalgaz gibi temiz ulaşım teknolojilerin tanıtıldığı Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı, Long Beach'te düzenleniyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Doğalgaz, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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