Son dakika haber! Kaliforniya?daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı
14.12.2020 08:28
Son dakika haberler... ? Kaliforniya'da çıkan orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı.
? Kaliforniya
'da çıkan orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside County bölgesindeki bir ormanda Pazar günü yangın çıktı. Çıkan yangında 2 bin dönümlük alan zarar görürken yaklaşık 130 itfaiyeci yangını kontrol almaya çalıştı. Sanderson Yangını olarak adlandırılan yangının ilerlemesi; üç helikopter, altı hava tankeri ve dört itfaiye ekibinin yardımından sonra engellenebildi.YANGININ YÜZDE 10'U KONTROL ALTINDA
Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı, yaptığı açıklamada yangının yalnızca yüzde 10'unun kontrol altına alındığını söyledi ve "İtfaiyeciler, engebeli arazinin derinliklerindeki konumu nedeniyle yangına erişmekte zorlandı" açıklamasını yaptı. Olay hakkında soruşturma başlatılırken yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.
- Abd
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