Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki tekne yangınında 25 kişi hayatını kaybetti
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Kaliforniya'daki tekne yangınında 25 kişi hayatını kaybetti

10 saat önce

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

Kaliforniya'daki tekne yangınında 25 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14 
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