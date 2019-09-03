Kaliforniya'daki tekne yangınında 25 kişi hayatını kaybetti
10 saat önce
ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14
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