Kaliforniya'daki tekne yangınında en az 25 kişi öldü
4 saat önce
ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:27
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