Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki tekne yangınında en az 25 kişi öldü
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Kaliforniya'daki tekne yangınında en az 25 kişi öldü

4 saat önce

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:27 
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