Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki yangın evleri yok etmeye devam ediyor
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Kaliforniya'daki yangın evleri yok etmeye devam ediyor

7 saat önce

Kaliforniya'daki yangın evleri yok etmeye devam ediyorABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan, birçok evin yanmasına ve insanların tahliyelerine sebep olan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı.

Kaliforniya'daki yangın evleri yok etmeye devam ediyor

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan, birçok evin yanmasına ve insanların tahliyelerine sebep olan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Bu kez Kaliforniya'nın San Bernardino bölgesinde görülen yangınlar sebebiyle 490 ev boşaltıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Ormanda başlayan yangınlar, rüzgarların etkisiyle yerleşim yerlerine kadar uzanıyor. Şimdiye kadar eyalet genelinde 200 bin insanın evlerinden tahliye edildiği bildirildi. AIevlerin luştığı San Bernardino'da bir çok ev yandı.

Yetkililer, yangının ilk önce San Bernardino'nun kuzeyinde başladığını ve yaklaşık 200 dönüm alanı aşarak kentin kenarındaki mahallelere ulaştığını bildirdi. Bölge genelinde, 490 evin boşaltıldığı bildirildi. San Bernardino İlçesi İtfaiye Şefi Kathleen Opliger, Bu ateş o kadar hızlı hareket ediyor ki, insanların tahliye edilmesi zorunlu. San Bernardino şu anda olmak için güvenli bir yer değil? sözlerini kullandı.

Kaliforniya'daki yangın evleri yok etmeye devam ediyor

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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