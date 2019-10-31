Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'daki yangınlarda zenginlere 'özel itfaiye' hizmeti
Son Dakika Dünya Kaliforniya'daki yangınlarda zenginlere 'özel itfaiye' hizmeti

Kaliforniya'daki yangınlarda zenginlere 'özel itfaiye' hizmeti

6 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimi hafta sonu başlayan ve 200 bini aşkın kişinin evlerini boşaltmasına neden olan orman yangınları ülkede zengin kesime hizmet veren özel itfaiye ekiplerini yeniden gündeme getirdi.

Kaliforniya'daki yangınlarda zenginlere 'özel itfaiye' hizmeti, System.String[]

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve 200 bini aşkın kişinin evlerini boşaltmasına neden olan 'Kinkade' orman yangını ülkede zengin kesime hizmet veren özel itfaiye ekiplerini gündeme getirdi.


2018 Kasım'ında çıkan Woolsey orman yangınında 60 milyon dolarlık evlerini korumaları için özel itfaiye çağıran ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, devletin sağladığı itfaiye hizmetinin yeterli olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, İtfaiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:22 
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