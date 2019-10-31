Kaliforniya'daki yangınlarda zenginlere 'özel itfaiye' hizmeti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve 200 bini aşkın kişinin evlerini boşaltmasına neden olan 'Kinkade' orman yangını ülkede zengin kesime hizmet veren özel itfaiye ekiplerini gündeme getirdi.



2018 Kasım'ında çıkan Woolsey orman yangınında 60 milyon dolarlık evlerini korumaları için özel itfaiye çağıran ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, devletin sağladığı itfaiye hizmetinin yeterli olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.