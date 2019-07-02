Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53
'nin (ABD) Kaliforniya
eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.
ABD ve dünyada herkese açık olan internet sitesine ilgili kişinin ismi yazıldığı taktirde, söz konusu memurun devletten aldığı en küçük ek ödenek dahi hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor.
Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı
ABD, S-400 krizine yeni formül buldu: Aktive etmezseniz, yaptırım uygulamayız
Japon balıkçılar 33 yıllık yasaktan sonra ilk balinaları avladı
ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti