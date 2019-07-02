Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde
Son Dakika Dünya Haber

Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.

Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.

ABD ve dünyada herkese açık olan internet sitesine ilgili kişinin ismi yazıldığı taktirde, söz konusu memurun devletten aldığı en küçük ek ödenek dahi hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 
amerika birleşik devletleri, kaliforniya, kamu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı ABD, S-400 krizine yeni formül buldu: Aktive etmezseniz, yaptırım uygulamayız Japon balıkçılar 33 yıllık yasaktan sonra ilk balinaları avladı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]