Kaliforniya orman yangınlarının sorumlusu şirkete 1,7 milyar dolar ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaliforniya orman yangınlarının sorumlusu şirkete 1,7 milyar dolar ceza - Son Dakika

Kaliforniya orman yangınlarının sorumlusu şirkete 1,7 milyar dolar ceza

6 saat önce

Kaliforniya'da bir şirket, 86 kişinin ölümüne neden olan yangınlardaki sorumluluğu nedeniyle 1,7 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

Kaliforniya orman yangınlarının sorumlusu şirkete 1,7 milyar dolar ceza, System.String[]

Kaliforniya'da bir şirket, 86 kişinin ölümüne neden olan yangınlardaki sorumluluğu nedeniyle 1,7 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.


PG&E elektrik şirketi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangının sorumlusu olduğu gerekçesiyle, 1,7 milyar dolar tazminat cezasına çarptırıldı. Milyar dolarlık tazminat cezasından sonra, elektrik şirketi iflas başvurusunda bulundu. Şirket, hatalı çektiği hatlar yüzünden ABD tarihindeki en büyük orman yangının baş sorumlusu olarak kabul ediliyor.


Kaliforniya merkezli PG&E gaz ve elektrik şirketi, 2017 ve 2018 yıllarında ABD'yi etkileyen ve pek çok insanın ölümüne neden olan orman yangınlarındaki sorumluluğundan dolayı yaklaşık 1,7 milyar dolar ceza ödemek zorunda kaldı. PG&E'nin hatalı elektrik hatları çekmesi nedeniyle, geçen yıl Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan yangında, ABD tarihin en ölümcül facialarından biri yaşanmış, 86 kişi hayatını kaybetmişti.


PG&E ocak ayında 30 milyar doları bulan yangın tazminat talepleri nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Ardından operatör aralık başında yaptığı duyuruda kurbanlar için 13,5 milyar dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. Şirket, haziran ayından önce iflas yasasından yararlanarak tazminatı iflas fonundan ödemeyi amaçlıyor. Ancak bu anlaşmanın uygulanabilmesi için ihtisas mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.


Kaliforniya'nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom ise şirketi özellikle güvenlik açısından önemli reformlar yapmaya zorlayan anlaşmayı reddetti. Enerji devi tarafından sunulan yeniden yapılanma planını kabul etmediğini açıklayarak "Beklentilerin altında" olduğunu belirtti. Vali yaptığı açıklamada, "Devletin önceliği Kaliforniyalıların ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. Mağdurların, Wall Street'in finansal çıkarlarından önce gelmesi gerekir" dedi.


Yatırımcılarının çıkarlarına halk sağlığından daha fazla önem vermekle suçlanan şirket, yüksek voltajlı elektrik hatlarının etrafına eski tesisler, tahta direkler dikmiş ayrıca uygunsuz araziler üzerine inşa etmişti. - CALİFORNİA

Kaliforniya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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