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Kaliforniya Trump'a destek veren GM, Toyoto, Fiat ve Nissan'dan araç almayacak
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile başta Kaliforniya olmak üzere bir çok eyalat arasında araçların egzoz emisyon değerleri konusunda büyük bir savaş yaşanıyor. Kaliforniya, Trump’a destek veren GM, Toyoto, Fiat Chrysler ve Nissan’dan eyalet filosuna yeni araç almayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile başta Kaliforniya olmak üzere bir çok eyalet arasında araçların egzoz emisyon değerleri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Kaliforniya, Trump'a destek veren General Motors, Toyoto, Fiat Chrysler ve Nissan'dan eyalet filosuna yeni araç almayacağını açıkladı.
Kaliforniya ocak ayından itibaren egzoz emisyon değeri konusunda kendi yetkisini tanıyan firmalardan araç alacak. Bu firmalar arasında Ford, Honda, BMW ve Volkswagen bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:19
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