Kaliforniya Trump'a destek veren GM, Toyoto, Fiat ve Nissan'dan araç almayacak

ABD Başkanı Donald Trump ile başta Kaliforniya olmak üzere bir çok eyalet arasında araçların egzoz emisyon değerleri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Kaliforniya, Trump'a destek veren General Motors, Toyoto, Fiat Chrysler ve Nissan'dan eyalet filosuna yeni araç almayacağını açıkladı.



Kaliforniya ocak ayından itibaren egzoz emisyon değeri konusunda kendi yetkisini tanıyan firmalardan araç alacak. Bu firmalar arasında Ford, Honda, BMW ve Volkswagen bulunuyor.