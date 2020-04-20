Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Aydoğan: "Türkiye virüse karşı gecikmeden savaş başlattı" - Son Dakika
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Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Aydoğan: "Türkiye virüse karşı gecikmeden savaş başlattı"

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr.

Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Aydoğan:

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Kaliforniya Üniversitesinde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, "Türkiye ne büyük devlettir ki bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, 'sosyal devlet' olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en laikiyle göstermiştir" dedi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fransa ve Katar'dan getirilen ve Kırıkkale'deki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda gözetim altında tutulan 309 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, karantina yurdundan ayrılmadan önce görevlilere, "Gelecek Nesillere" başlığıyla kaleme aldığı bir mektup bıraktı.


Mektubunda, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğuna dikkat çeken Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:


"Şu melun korona virüs salgınından gördük ki dünyada senin ülken benim şehrim diye bir şey kalmadı. Dünya hiç şüphesiz ki cihan-şümul bir köydür. Ta Çin'in bilmediğimiz, görmediğimiz, gitmediğimiz şehirlerinde ortaya çıkan ve salgın vuku bulan bu virüs, dünyanın her bir köşesine cereyan etmiştir. Modern tıp ve eczanın dahi sınırlarını zorlayan bu salgın, bizleri olup bitenin farkında olmamızın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."


Türkiye ne büyük devlettir ki bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, 'sosyal devlet' olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en laikiyle göstermiştir. İbn-i Sina'nın torunları, bu millet tıbbi alanındaki duyarlılık ve yeteneğini en ileri seviyede gösterip birçok muhasır ülkenin başaramadığı, başarı kendi vatandaşlarını birer misafircesine leyli yurtlarda 14 gün ağırlamıştır. Sayısı 10 binleri geçen bu misafirler bilhassa ecnebi ülkelerden Türkiye'ye dönmek üzere gelenlerden iyi şekilde ve güler yüzlerle en büyük konforla ağırlanmıştır. Ben bunun en büyük şahidiyim."


"50 yıl sonra küresel ısınmadan muzdarip olacaktır"


Aydoğan, "Mamafih bu salgın bizlere şunu öğretmiştir; insan medeniyetini korumanın yolu doğa ile arkadaş olmaktan geçer. Bu gün korona virüs salgını ile meşgul olurken şunu unutmayalım ki; 50 yıl sonra evlatlarımız ve torunlarımız küresel ısınmadan muzdarip olacaktır. Bu dünyada Türkiye'nin rolü tıpta olduğu ve gösterdiği gibi iklim ve çevre bilimlerinde de çok önemlidir. Yeşil enerji kaynaklarına güveniliş bu sorunu çözmekte atılacak ilk adımdır. İnşallah bu korona virüs salgınından ülkemiz kurtulduğunda derhal alanından mütehassıs yeni bilim kurulları icra edilmeli ve tıpkı bu salgın zamanında özveriyle çalışmış bilim kurulumuz gibi çalışıp dünyanın yüzleşeceği cihan-şümul konular hakkında çalışmalar başlatılmalıdır. Ülkeme yapacağım bu naçizane tavsiyem görünecektir ki bu modern dünya içerisinde öncü bir konum almasını sağlayacaktır" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Aydoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:04 Kaynak: İHA

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