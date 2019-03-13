Son Dakika Haberleri: Kaliforniya Valisi İdam Cezalarını Durdurdu

Kaliforniya Valisi İdam Cezalarını Durdurdu

37 dakika önce

ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, idam cezalarını durdurma kararı aldı.

Kaliforniya Valisi İdam Cezalarını Durdurdu, System.String[]
ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, idam cezalarını durdurma kararı aldı.

ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, seçim vaadini yerine getirmek amacıyla idam cezalarını durdurma kararı alarak 737 mahkumun idam cezasını süresiz olarak erteledi. ABD medyası, idam cezasını "temel değerlerle tutarsız" olarak değerlendiren valinin söz konusu kararnameyi bugün imzalaması beklendiğini duyurdu. Kararla, 737 mahkumun idam cezası da süresiz olarak ertelenirken, mahkumlar serbest bırakılmayacak. Vali açıklamasında, "Hükümeti, halkına taammüden ve ayrımcı bir şekilde halkını infaz ediyorsa, medeni bir toplumun dünya lideri olma iddiasında bulunabileceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaliforniya 2006 yılından bu yana idam cezalarını yerine getirmezken, eyalette idam cezalarına ilişkin bir dizi dava görülüyor. Ocak ayında göreve gelen Vali Newsom'ın seçim dönemindeki kampanya vaatleri arasında idam cezasının yerine getirilmemesi yer alıyordu. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı Sıla Gençoğlu, Duruşma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Her Şey Yalan Dolan

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:57:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaliforniya Valisi İdam Cezalarını Durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]