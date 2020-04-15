Kaliforniya Valisi Newsom: "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaliforniya Valisi Newsom: 'Tünelin sonunda ışığı görüyoruz' - Son Dakika

Kaliforniya Valisi Newsom: "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz"

13 dakika önce

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaşamı normale döndürme çalışmaları kapsamında 'Evde kalın' kuralının yumuşatılabileceğinin sinyalini vererek "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaliforniya Valisi Newsom:

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaşamı normale döndürme çalışmaları kapsamında 'Evde kalın' kuralının yumuşatılabileceğinin sinyalini vererek "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette hayatı normale döndürme çalışmalarında kesin bir tarih vermeden "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" dedi. Vali Newsom gerçekleştirdiği basın toplantısında 'Evde kalın' kuralının yumuşatılabileceğini belirterek bir taraftan "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" derken diğer taraftan "Bu en zor ve tartışmalı nokta" şeklinde konuştu.

Politika değil sağlıkçılar karar verecek

Newsom, Kaliforniya'da Covid -19 salgınının yayılma sürecinin ve ölüm oranlarının sabitlendiğini belirterek umutlu olduğunu, hayatı normale döndürme sürecinin kesinlikle politik çıkarlar değil halk sağlığı göz önüne alınarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Öncekinden farklı bir dünya olacak

"Henüz riskli bölgeden çıkmadık" diyen Newsom Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal yaşam normale dönerken de Kaliforniya'nın liderlik edeceğini söyledi. Öncekinden farklı olarak sosyal mesafeye dikkat eden restoranlar ile okullarda sınıf düzenleri gibi farklılıkların görüleceğini söyleyen Newsom, gelecek verilere göre kuralları sıklaştırıp gevşetebileceklerini ifade etti.

Hayatın ne zaman normale döneceği konusunda bir takvim açıklamayan Newsom, koruyucu maskelerin kullanıldığı, restoranların müşterilerinin ateşini ölçtüğü ve maske takan garsonlar ile servis verilen bir dünya olacağını, bu sürecin tam bağışıklık veya bir aşı bulununcaya kadar devam edeceğini ifade etti.

Kurallar yumuşatılmadan önce 5 konunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Newsom bunları şu şekilde sıraladı:

Test sayısını ve takibi artırarak enfekte olan hastaların karantinasını sağlamak

Risk grubu yüksek olan evsiz veya yaşlı kesimin virüse maruz kalma riskini azaltmak

Hastaneleri vakalar ile başa çıkabilecek durumda tutmak

İş yerleri, okullar ve diğer alanları açmak ve aynı zamanda sosyal mesafenin korunması için planlama hazırlamak

Salgın tekrar yükselirse yasak ve koruma emirlerini tekrar yürürlüğe koymak için plan hazırlamak.

Newsom bu maddelerin hazırlığı tamamlandıktan sonra hayatın bir anda değil yavaş yavaş normalleşeceğini ifade etti.

Kaliforniya önümüzdeki haftalarda şu anda olduğu gibi sadece semptom gösteren kişiler yerine genel sağlık taramasına başlayacağını duyurdu. Kaliforniya'da şu ana kadar 199 bin 667 kişiye test yapıldığı, dün öğleden sonra itibari ile 24 bin 579 kişide hastalık görüldüğü ölü sayısının 734'e yükseldiği kaydedildi. - CALİFORNİA

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:39 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Tartışma yaratan 0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek         
10:38
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler         
10:35
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak         
10:11
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi         
10:03
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu         
10:01
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı         
09:57
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi         
09:48
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek         
09:47
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor         
09:44
Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız         
09:40
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı         
09:39
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı         
09:32
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti         
09:31
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı         
09:29
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk         
09:29
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi         
09:29
Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor         
09:19
Evlilikleri bitmek üzere olan çift, satın aldıkları cinsel ilişki robotuna aşık oldu Evlilikleri bitmek üzere olan çift, satın aldıkları cinsel ilişki robotuna aşık oldu         
09:13
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu         
09:02
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı         
09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
08:56
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor         
08:48
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz         
08:41
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı         
08:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü         
07:38
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı         
05:49
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı         
03:34
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı         
01:58
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 10:52:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaliforniya Valisi Newsom: "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]