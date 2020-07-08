Kaliforniya ve Hawaii açıklarında 103 ton plastik toplandı - Son Dakika

Kaliforniya ve Hawaii açıklarında 103 ton plastik toplandı

ABD merkezli Ocean Voyage Enstitüsü (OVI) Kaliforniya ve Hawaii açıklarında dünyanın en geniş kapsamlı plastik toplama çalışmasını yaptı.

ABD merkezli Ocean Voyage Enstitüsü (OVI) Kaliforniya ve Hawaii açıklarında dünyanın en geniş kapsamlı plastik toplama çalışmasını yaptı. Enstitüden yapılan açıklamaya göre, okyanus sularından 103 ton plastik toplandı.

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ABD'de faaliyet gösteren Ocean Voyage Enstitüsü, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla  Kaliforniya ve Hawaii açıklarında 48 gün süren okyanus sularında "atık toplama" çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada okyanustan 103 ton plastik çıkarıldı. Toplanan plastikler arasında çok sayıda çöp bulunurken, plastik balık ağlarının da toplandığı belirtildi.

OKYANUSLARA YILLIK 12.7 MİLYON TON PLASTİK ATILIYOR

Enstitünün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyada okyanuslara yıllık 12,7 milyon ton plastik atılıyor. Bu da deniz yaşamının yanı sıra kara yaşamını da olumsuz etkiliyor ve canlıların ölümüne yol açıyor. Daha önce de 2019 yılında 25 gün süren okyanustan "atık temizleme" çalışmasında tonlarda plastik atık toplanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaliforniya ve Hawaii açıklarında 103 ton plastik toplandı - Son Dakika
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