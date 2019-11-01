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Kaliforniya yanıyor

6 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim'de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim'de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kaliforniya'nın Fullerton şehrinde 30 Ekim'de yeni bir yangın çıktığı açıklandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı kapladığı belirtildi. Güney Kaliforniya'nın büyük bir kısmına yayılan birden fazla orman yangını nedeniyle oluşan duman, hava kirliliğine de neden oldu. Yetkililer hava kalitesinin düştüğünü belirterek sağlık problemleri yaşayanlara uyarıda bulundu.

Ülkenin en büyük elektrik kuruluşu Pacific Gas and Electric Company (PG&E), Kuzey Kaliforniya'da da süren orman yangını nedeniyle 940 bin kullanıcıya elektrik hizmeti sağlayamıyor. PG&E aldığı önlemlerle elektrik kesintilerini sürdürüyor.

(İHA)

Kaliforniya yanıyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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