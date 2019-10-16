Son Dakika Haberleri: Kaligrafi sanatçısı Yücel, ilk kişisel sergisini açtı
Son Dakika Güncel Kaligrafi sanatçısı Yücel, ilk kişisel sergisini açtı

Kaligrafi sanatçısı Yücel, ilk kişisel sergisini açtı

45 dakika önce

Kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel, Latin kaligrafi eserlerinden oluşan "Hakikat" adlı solo sergisini Sakarya'da açtı.

Kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel, Latin kaligrafi eserlerinden oluşan "Hakikat" adlı solo sergisini Sakarya'da açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezinde (OSM) açılan sergide, Yücel'in yaklaşık iki yılda hazırladığı 16 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yücel, kaligrafinin içinde bazı estetik unsurlar barındıran güzel yazı manasına geldiğini söyledi.

Yücel, Türkiye'de kaligrafi denince sadece Latin kaligrafisinin akla geldiğini ancak sanatın bütün güzel yazı çeşitlerini barındırdığını belirtti.

Yücel, eserlerini hazırlarken resimsel bazı ögeler ve Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden hareket ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Sergimiz toplamda 16 parçadan oluşuyor. Beste Gürsu'nun yönlendirmesiyle beraber harflere bilinenin dışında üç boyutlu bir hacim vermek istedik. Bu iki yıl önce ortaya konmuş bir projeydi. Harfleri birazcık daha dışarıya çıkarmak ve hayatın içine sokmak gibi bir amacımız vardı. Bunu nasıl yaparız diye düşündüğümüzde çıkan işler bunlardı. Harfleri tabloda bir düzlemde düşünmek yerine birazcık daha oraya resimsel ögelerle üç boyutlu hesterasyonlar yerleştirerek izleyiciyle bütünleşmesini istedik."

Yücel, sergisini, yeni eserler ve kavramlar ekleyerek yurt dışında ve diğer şehirlere taşımayı amaçladığını kaydetti.

"Sergi uluslararası platformlara çıkacak"

Uluslararası kültür sanat danışmanı ve küratör Beste Gürsu da Yücel'in ilk kişisel sergisi olduğunu belirterek, "Burada her ne kadar kaligrafi ve kaligrafinin üç boyutlu halini yansıtıyorsa da gelenekselin çağdaşlaşma ve modernleşme sürecini de gösteriyor, çok önemli. Her sanatçı gelenekselinden beslenir, bu dünyadaki tüm sanat disiplinlerinde de böyledir. Burada da Emrah'ın bu geleneksel donanımlı alt yapısını, iyi bir hat eğitimi var, çağdaş yorumlarla nasıl aktarabildiğidir. Bana göre genç nesile de bir kapı açıyor." ifadelerini kullandı.

Yüceli'in, sanatın gelişimini desteklemesi ve genç nesillerin de bundan faydalanması için yolunu çizen, eserlerini üreten farklılık yaratan bir sanatçı olduğunu aktaran Gürsu, "Sergi önümüzdeki süreçte uluslararası platformlara çıkacak. Böylelikle Türk geleneksel sanatlarından beslenmiş çağdaş yorumları bütün dünyada farklı ülkelerde de kişisel sergi olarak Emrah'la birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 16 Kasım'a kadar OSM'de ziyaret edilebilecek.

Kaligrafi sanatçısı Yücel, ilk kişisel sergisini açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Gürsu, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:01 Kaynak: AA
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