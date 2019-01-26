Son Dakika Haberleri: Kaligrafi Sanatçısı Yves Leterme'nin Atölye Çalışması Başladı

Kaligrafi Sanatçısı Yves Leterme'nin Atölye Çalışması Başladı

39 dakika önce

Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019 kapsamında, kaligrafi sanatçısı Yves Leterme'nin atölye çalışması başladı.

Kaligrafi Sanatçısı Yves Leterme'nin Atölye Çalışması Başladı, System.String[]
Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019 kapsamında, kaligrafi sanatçısı Yves Leterme'nin atölye çalışması başladı.

Akademinin merkezinde gerçekleştirilen atölye, usta sanatçılar, akademisyenler ve genç kaligrafların aralarında bulunduğu 20 katılımcıyı buluşturuyor.

Atölyenin, "Yazı ve Kültür" teması ve yazı sanatını geniş kitlelere tanıtma fikri üzerine kurulan konseptiyle yeni bir sanat platformu oluşturulması hedefleniyor.

Programda "trajan" yazı karakterleri üzerinde uzun soluklu çalışma yapılıp katılımcıların tüm teknik detaylara hakim olması sağlanıyor.

Türk yazı kültürüne katkı sağlanması amaçlanan Kaligrafist'in küratörü ve kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaligrafist'i 2016'da oluşturduklarını, ilk etkinliği ise 2017'de yaptıklarını söyledi.

Olcay, Küçükçekmece Belediyesi'nin etkinliğe büyük destekleri olduğundan bahsederek, "Kaligrafist'te sadece Latin kaligrafisi değil, yazıyla ilgili her şey var. Bu etkinlik Arap, Japon, Moğol, İbrani yazısını da barındırıyor. Kaligrafist kapsamında konferanslar, sergiler ve performanslar düzenliyoruz ve bunlar yıl içerisine yayılıyor." dedi.

"İhtiyacı olan birçok kişiye hizmet veriyor"

Kaligrafist etkinliklerine ilginin yoğun olduğunu aktaran Olcay, şunları kaydetti:

"Sınıflar hemen doluyor. Nasıl hat sanatı bu coğrafyada öğreniliyorsa, latin kaligrafisinin eğitimini de bunu sanat haline getirmiş milletlerden almak lazım. Nisanda bir workshop daha, kasımda da bir sergi planlıyoruz. Daha önceki sergi sadece latin kaligrafisi içeriyordu, bu sefer tüm dünya yazıları olacak. Türkiye'de yazı alanında bu düzeyde yapılan etkinlik çok az. Yapılanlar da kaligrafi ağırlıklı değil. Daha akademik ve grafik tasarımı da içinde barındıran işler."

Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı da akademinin 2013'te eğitim ve kültür sanat kategorilerinde hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Dağlı, ulusal ve uluslararası programlar yaptıklarına dikkati çekerek, "Erhan Olcay Kaligrafist projesinden bahsedince, sanatsal duruşumuza yakın bir organizasyon olması sebebiyle projeyi destekledik. Kaligrafi temelli bu organizasyonlarda güzel ve faydalı işler yapılıyor. Başta kendi öğrencilerimiz olmak üzere, ihtiyacı olan birçok kişiye hizmet veriyor." diye konuştu.

Yves Leterme'nin atölye çalışması 29 Ocak'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel
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