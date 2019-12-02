Son Dakika Haberleri: Kaligrafi sanatını Kütahya'nın sembolü çini tabaklar üzerinde sergiliyor
Son Dakika Güncel Kaligrafi sanatını Kütahya'nın sembolü çini tabaklar üzerinde sergiliyor - Son Dakika

Kaligrafi sanatını Kütahya'nın sembolü çini tabaklar üzerinde sergiliyor

6 saat önce

Kütahyalı yazı ustası Ali Şen, 'Kaligrafi' sanatı ile çini tabaklar üzerinde birbirinden güzel eserler sergiliyor.

Kaligrafi sanatını Kütahya'nın sembolü çini tabaklar üzerinde sergiliyor, System.String[]

Kütahyalı yazı ustası Ali Şen, 'Kaligrafi' sanatı ile çini tabaklar üzerinde birbirinden güzel eserler sergiliyor.


Aynı zamanda profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olan, çektiği doğa resimleri ile Türkiye genelinde bir çok ödüller alan eski eğitimci Ali Şen, şimdilerde kaligrafi sanatını Kütahya'nın sembolü çini tabaklar üzerinde sergiliyor. Ortaokul yıllarından buyana Kaligrafi sanatını ile uğraşan ve on yıldır da profesyonel olarak bu sanatı yapan 60 yaşındaki Ali Şen, Kaligrafi sanatını bir aşk olarak yorumluyor.


6 yaşlarda yazıya olan merakını, önce hobiye dönüştürdüğünü, sonrasında da bir meslek edinme seviyesine getirdiğini belirten emekli edebiyat öğretmeni Ali Şen, "Kaligrafi sanatı latince harfler ile estetik güzel yazı yazma sanatıdır. İçinizde ne güzellik varsa bunu kaleme alma sanatıdır. Nasıl bir insanın içindeki güzellik, diline sözlerine vuruyorsa, aynı zamanda bu iç güzellik bir kalem ile de, bir nesleye nakledilebilir" diye konuştu.


Kütahya'da bulunan bir turizm otelinde açtığı tezgahta, ailesine, arkadaşlarına güzel yazılarla dolu hediyeler almak isteyen sanat dostlarını bekleyen Ali Şen, aynı zamanda burada, çekmiş olduğu birbirinden güzel doğa resimlerini de sergiliyor. - KÜTAHYA

Türkiye, Ali Şen, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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