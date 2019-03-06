Son Dakika Haberleri: Kaligrafinin Çağrısı: Ses" Sergisi Açıldı

Kaligrafinin Çağrısı: Ses" Sergisi Açıldı

1 saat önce

"Kaligrafinin Çağrısı: Ses" temalı Uluslararası Kaligrafi sergisi açıldı.

Kaligrafinin Çağrısı: Ses
"Kaligrafinin Çağrısı: Ses" temalı Uluslararası Kaligrafi sergisi açıldı.

Serginin Küratörü Banu Bulduk Türkmen, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'ndeki sergide, AA muhabirine, kaligrafi sanatının daha fazla kişiye tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Harfleri, güzel biçimler vererek yazma sanatı olan kaligrafinin yazılara ruh kattığını belirten Türkmen, "Kaligrafi, duyarlılıkla ve özgün bir şekilde harfi, eskitip yorumlayarak sanatçının kişiliğiyle bir araya geldiği biçime dönüştürmektir." diye konuştu.

Türkmen, kaligrafi sanatına olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açılışına birçok sanatseverin katıldığı ve 40 sanatçının eserinin yer aldığı sergi, 22 Mart'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Ahmet Göğüş, Hacettepe Üniversitesi, Güncel
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