"Kaligrafist Yılmaz Özbek" sergisi Kadırga Sanat Galerilerinde açıldı - Son Dakika

Kaligrafi, grafik ve tasarım sanatçısı Yılmaz Özbek'in eserlerinden oluşan "Kaligrafist Yılmaz Özbek" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sergi, Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı.

Sergide, sanatçının kufi yazıyı latin harflerine uyarladığı eserlerin yanı sıra grafiksel düzenlemeleri ve kullandığı malzemeleri de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Özbek'in önemli bir yazı ustası olduğunu belirterek, "Yılmaz Özbek yeni bir kulvarda boy göstermiş, deyim yerindeyse yürünmemiş bir yolda ilerleyebilmiş bir sanatçı. Yine de kendisini geleneksel yazı sanatımızın ilginç ve sıra dışı bir temsilcisi olarak tanımlamakta bir mahsur yok. Zira o, cumhuriyet döneminde latin harflerine geçilmesiyle birlikte, iki alfabeyi de bir arada ustalıkla kullanan hattat kuşağının en önemli ismi kabul edilen Emin Barın'ın öğrencisidir." ifadelerini kullandı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Turan, Türk kaligrafi sanatının saklı değeri Yılmaz Özbek'i İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaligrafi sanatçısı ve serginin danışmanı Erhan Olcay, 5-6 işini gördükten sonra eserlerine hayran kaldığı Özbek'i araştırdıklarını ve ardından büyük bir arşivin toplandığını kaydetti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Fatih Ömeroğlu ise kaligrafi sergisini, "1987'de sırlanmış bir hazinenin gün ışığıyla buluşması" olarak değerlendirdi.

Özbek'in, 60 ülkeden topladığı 601 puldan oluşan koleksiyonu da sergide görülebilecek.

Sergi 20 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.