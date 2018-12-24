Kalın: "(14 Aralık'taki Erdoğan-Trump Görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, Şunu Açık ve Net Şekilde İletti;...
1 saat önce
Kalın: "(14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz.
Kalın: "( 14 Aralık
'taki Erdoğan- Trump
görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye
ve ABD
olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye
'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/ PKK
meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:08 Kaynak: AA
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